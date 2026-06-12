Líderes empresariales llaman a la colaboración, diversificación y análisis para internacionalizarse

La vicepresidenta de Hipra, Maria del Mar Nogareda, el presidente de Naturhouse, Félix Revuelta, y el presidente del grupo Tendam, Jaume Miquel, este viernes durante la 37 Trobada Empresarial al Pirineu en La Seu d'Urgell (Lleida). - EUROPA PRESS

Hipra, Tendam y Naturhouse debaten en la 37 Trobada Empresarial al Pirineu

LA SEU D'URGELL (LLEIDA), 12 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta de Hipra, Maria del Mar Nogareda, el presidente de Naturhouse, Félix Revuelta, y el presidente del grupo Tendam, Jaume Miquel, han hecho un llamamiento a la colaboración, la diversificacion y el análisis de mercados para internacionalizar las empresas con éxito.

Lo han explicado durante la 37 edición de la Trobada Empresarial al Pirineu, que se celebra en el Palacio Municipal de Deportes de La Seu d'Urgell (Lleida) hasta este viernes y que reúne a empresarios del Pirineo y de Lleida.

En respuesta a la pregunta de la mesa, 'Liderar internacionalmente: ¿Sólo o acompañado?', Miquel ha abogado por analizar el mercado, y tomar la decisión dependiendo del conocimiento sobre el mismo: "Si entiendes el país, su consumidor y la competencia, puedes ir directamente, pero sino, ves con socios", ha dicho.

Ha destacado la importancia del marco regulatorio de cada mercado y la capacidad de crecimiento ya que "se puede ganar más dinero" dominando un mercado como los Balcanes que siendo un pequeño actor en Estados Unidos, ha relatado.

También ha añadido que la mejor manera de competir con empresas más grandes, es "no competir con ellas", razón por la que las marcas del grupo Tendam como Springfield, Pedro del Hierro o Women'secret operan en distintos segmentos que Inditex o Uniqlo, ha ejemplificado.

COLABORACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN

Nogareda, por su parte, ha explicado que la empresa familiar fundada en 1971 en Amer (Girona) siempre ha crecido de forma orgánica y con financiación interna, aunque ha hecho un llamamiento a la colaboración estratégica a nivel comercial y en el desarrollo de productos.

Revuelta ha defendido la importancia de diversificar los negocios y la figura de los empresarios, que deben "ser avispados y copiar" para aprender de los otros y mejorar allá donde se pueda.

"No nos podemos concentrar en un solo negocio, porque cuando, por ejemplo, llegó el Covid, yo tuve que cerrar las tiendas, pero también me hinché a vender productos para desinfectar y vino, porque la gente cuando está triste bebe más. Por eso, si tu diversificas, cuando una cosa no te funciona, te funciona la otra", ha explicado el empresario.

CAPITAL

Preguntados por la entrada de capital en las empresas para impulsar estos crecimientos, tanto a través de una salida a Bolsa como con la entrada de capital riesgo, Nogareda ha defendido que en la empresa familiar sólo se plantean la opción "en un futuro muy lejano" y priorizan la financiación interna.

Miquel, por su parte, se ha referido al proceso de salida a Bolsa del grupo que no se llegó a efectuar por "un problema de tamaño" y por la presencia de otros inversores de capital de riesgo en la empresa, aunque ha dejado la puerta abierta para el futuro.