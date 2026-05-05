Lídia Penelo y Poldo Pomés muestran un retrato íntimo de Pere Gimferrer en un documental: "Es totémico"

Lídia Penelo y Poldo Pomés, directores del documental 'Pere Gimferrer. Retrato de un artista adolescente' - EUROPA PRESS

BARCELONA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El documental 'Pere Gimferrer. Retrato de un artista adolescente', de Lídia Penelo y Poldo Pomés, muestra un retrato del escritor y editor desde una mirada doméstica y próxima sin olvidar su dimensión cultural: "Es como un tótem. Es totémico", ha asegurado Penelo.

El proyecto, que se podrá ver a partir de este miércoles en la plataforma CaixaForum+, comenzó a rodar sus primeras imágenes en 2018, recoge imágenes recientes como su investidura como doctor Honoris causa por la Universitat de Barcelona (UB) y testimonios de escritores como Eduardo Mendoza, Antonio Muñoz Molina, Carme Riera y Félix de Azúa, el artista Miquel Barceló, el cineasta Albert Serra y su mujer Cuca de Cominges.

En una entrevista con Europa Press, Penelo ha afirmado que han querido reflejar su aspecto más personal, así como también la "inmensa dimensión que tiene en el mundo de la cultura, no solo catalana, sino del Estado" y la proyección internacional que tiene a nivel académico.

La directora ha asegurado que no querían hacer un proyecto para los académicos, y ha enfatizado que lo mejor que pueden conseguir con el documental es que el espectador quiera leer sus libros: "Hemos querido sacarlo de la academia, del despacho, de la biblioteca y acercarnos" con escenas en la que se le ve comer en restaurantes o cantar, ha añadido.

"CONOCER" A GIMFERRER

Los realizadores han explicado que todos los entrevistados se prestaron a colaborar con el documental, algunos previa llamada a Gimferrer de si tenían 'carta blanca' para ello, han bromeado, y han recordado que renovó la poesía y "ayudó" a voces literarias posteriores.

Penelo ha dicho que la participación de Cuca de Cominges --segunda mujer del poeta-- era fundamental para el documental y que le transmitió que querían "conocer" a Pere Gimferrer y quien mejor lo podía explicar que ella, a lo que ayudó un set de rodaje minimalista para generar confianza.

Lidia Penelo ha afirmado que Gimferrer mantiene "la esencia del joven de 16 años que no entendía qué pasaba en este país e iba a buscar el 'Cahiers du cinema' y se refugiaba allí", y que tuvo claro que se tenía que dedicar al mundo del libro para ganarse el pan.

La directora ha subrayado también que "no solo ha escrito en castellano", sino que también lo ha hecho en catalán, italiano y francés, fue de los primeros en reivindicar a Joan Brossa y a Dau al Set, tuvo mucho relación con J.V.Foix, defendió el feminismo de Maria Mercè Marçal y tradujo 'Mirall trencat' al castellano, como también fue el primer traductor de Annie Ernaux.

Penelo ha subrayado la "capacidad de trabajo enorme" y el rigor de Gimferrer a lo largo de toda su trayectoria, mientras que Poldo Pomés ha destacado la escena en la Real Academia Española como si todo fuera nueva fruto de su curiosidad.

La impulsora del proyecto ha recordado que el escritor cree que como poeta debe saber todos los nombres de las piedras preciosas igual que los poetas medievales y un gusto por la moda, como se ve en su novela 'Fortuny'.

CONFIANZA MUTUA

Poldo Pomés ha asegurado que el documental no hubiese sido posible sin Lídia Penelo, con la que el escritor ha establecido una confianza mutua, y ha remarcado que Gimferrer descartó otras propuestas: "Soy muy tozuda", ha bromeado la directora.

Ambos directores han agradecido la confianza de CaixaForum+ al proyecto porque, desde que empezaron hace más de siete años, "se cerraron puertas" durante el proceso y la plataforma apostó por el producto.

Tras acabar su trabajo en este documental, Penelo ha subrayado que Gimferrer es como un tótem, mientras Poldo Pomés ha añadido que siempre dice en broma que "es un extraterrestre, en el buen sentido, de otro planeta" que toca todos los ámbitos.