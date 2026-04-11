Las limitaciones de velocidad en Rodalies bajan hasta las 179 programadas para este lunes

Archivo - Varios trenes en la estación de Francia, donde opera Rodalies - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las limitaciones temporales de velocidad (LTV) en los 1.200 kilómetros de red de Rodalies de Catalunya han disminuido tras el temporal Harry del 20 de enero hasta las 179 programadas para este lunes, registrando un pico de 216 programadas en la primera semana de marzo según fuentes de Adif y la Generalitat.

Durante este mes de marzo se ha reducido en 35 el número de limitaciones en la red respecto al mes anterior, con un total de 78 LTV suprimidas, aunque las mismas fuentes alertan que no existe una "foto fija" del estado de las LTV, ya que van evolucionando día a día para mitigar los riesgos de temporales o ante la previsión de obras en la infraestructura.

Aun así, explican que suprimir estas 78 LTV ha permitido ir recuperando el servicio, que actualmente opera con un 94% de las circulaciones respecto a niveles pre-Harry, con 846 trayectos en día laborable, ya que estas son de las limitaciones que se pusieron como medidas extraordinarias, mientras que las que se van añadiendo son "las normales" en la red.

Las LTV notificadas en una situación extraordinaria se implantan, entre otras cosas, a medida que se alerta de un posible daño y se suprimen cuando este se resuelve, por lo que el temporal Harry duplicó las limitaciones hasta las 216 de la primera semana de marzo, cuando hubo el pico máximo: "Es una herramienta que tenemos para mitigar riesgos".

En este sentido, la Conselleria, Renfe y Adif mantienen un seguido de reuniones de coordinación con el objetivo de dar respuesta a las situaciones adversas a raíz del temporal Harry y con el foco puesto en la recuperación del servicio y frecuencias anteriores al 20 de enero.

Desde la suspensión del servicio en enero, se han revisado más de 690 elementos de infraestructura y se han movilizado más de 400 efectivos, con 360 operarios y técnicos y 50 inspectores, sobre todo al principio, para identificar los taludes y su riesgo.

RETRASOS POR LAS LTV

Estas limitaciones pueden afectar el estado del servicio, pero fuentes de Adif han explicado que los horarios tienen algunos márgenes de tiempo para poder "absorber" ciertas LTV y que el servicio no registre retrasos.

Volver a la normalidad o a niveles de antes del temporal, entonces, no significa tener 0 limitaciones, ya que estas están programadas y planificadas en tramos en obras, por ejemplo, y el usuario no las detecta.

Además, han puntualizado que el centro de gestión, con la situación actual, tiene preparados refuerzos estratégicos con maquinistas y trenes en las estaciones principales y en las de origen y final de línea para minimizar los efectos de las LTV y evitar acumular retrasos.

Las casi 80 LTV suprimidas y esta gestión han permitido dar un servicio con cierta normalidad, insisten, siempre y cuando no haya una incidencia sobrevenida, y actualmente la R1 cuenta con "absoluta normalidad en cuanto a circulaciones y horarios" tras solucionar las LTV extraordinarias aplicadas por el temporal.

Desde el 7 de abril también se ha recuperado la oferta de la R4 entre Sant Vicenç de Calders y Terrassa Nord pero en el tramo entre Terrassa y Manresa (Barcelona) hay LTV "importantes" y, por eso, aún no se puede normalizar el servicio, igual que en la R3 entre La Garriga y Ripoll (Girona).

Las mismas fuentes han añadido que cualquier trabajador está obligado a informar de una posible situación que pueda activar una LTV y que, después de los recientes incidentes, los maquinistas notifican con más frecuencia: "Una situación extraordinaria y lógica después de los incidentes".

El plan de contingencia que regula las LTV según el riesgo prevé una actualización constante de estas limitaciones con los avisos que reciben sobre posibles temporales como rachas de viento o fuertes lluvias, y fuentes de Adif han enfatizado que este protocolo "no ha cambiado desde enero".

TÚNEL DE RUBÍ

Según Adif, las obras de las actuaciones extraordinarias en el túnel de Rubí (Barcelona), con un presupuesto de 3,5 millones, van "a buen ritmo y sobre lo planificado" en los 60 metros que actualmente no permiten la circulación, por lo que está previsto que se reabra el paso por vía única, para seguir trabajando en la obra ordinaria del túnel, a principios de mayo.

Así, en la R2 los horarios siguen adaptándose a las obras de Adif en el túnel del Garraf, entre Garraf y Sitges (Barcelona), que también "avanzan según lo previsto".

Además, han destacado que en 2026 ya han talado un total de 13.680 árboles, 5.745 de estos en el tramo entre Maçanet y Portbou (Girona), a través de contratos de control de vegetación y mantenimiento de las vías, pero también a raíz de la emergencia de las obras y servicios motivados por los daños del temporal.

En esta línea, han anunciado que hay 5 millones de euros en licitación para intensificar este trabajo de tala: "Es extraordinario que se caigan árboles".