Imagen de archivo - Un tren de Rodalies - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La línea R8 recupera el servicio de tren entre Rubí y Martorell (Barcelona) este martes, un tramo que aún estaba afectado desde el temporal Harry del 20 de enero.

Según informan fuentes de Renfe este lunes a Europa Press, con este tramo la R8 recuperará la circulación ferroviaria "en todo su recorrido".

El servicio alternativo por carretera funcionará "como hasta ahora" durante todo este martes y hasta el jueves habrá autobuses directos a Cerdanyola Universitat; y los usuarios pueden consultar la información de los horarios en la web de Rodalies de Catalunya.