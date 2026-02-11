Las líneas T4, T5 y T6 del tranvía de Barcelona estarán afectadas este domingo por la Media Maratón

Archivo - Varias personas salen de un tranvía en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las líneas T4, T5 y T6 del tranvía de Barcelona sufrirán afectaciones este domingo por la celebración de la Media Maratón y ofrecerán su servicio de forma parcial para "garantizar la seguridad de las personas participantes y facilitar el desarrollo de la prueba deportiva".

En un comunicado este miércoles, Tram ha explicado que de 7.30 a 14 horas no habrá servicio en las T5 y T6 entre Glòries y Ciutadella | Vila Olímpica; de 8.15 a 13 horas no funcionará la T4 entre Glòries y Estació Sant Adrià; y en la misma franja horaria se reforzará la T6 entre las mismas estaciones en su recorrido por la Gran Via.

Tram ha recordado que los horarios son aproximados y dependerán del desarrollo de la Media Maratón, a la vez que ha apuntado que las líneas T1, T2 y T3 no se verán afectadas por el evento.