Las líneas T4, T5 y T6 del tranvía de Barcelona estarán cortadas en verano por cambio de trazado

Archivo - Varias personas salen de un tranvía en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las líneas T4, T5 y T6 del tranvía de Barcelona estarán parcialmente cortadas desde el 3 de julio hasta el 13 de septiembre en la gran mayoría de su trayecto por las obras del cambio de trazado en la Gran Via en el ámbito de la plaza de las Glòries, que desdoblarán las vías entre las calles Badajoz y Bilbao.

Así lo ha informado la Autoritat del Transport Metropolità (ATM) y el Ayuntamiento de Barcelona este jueves en un encuentro con medios en el que han explicado que con esta actuación "la fiabilidad del tranvía será mejor que la que hay actualmente por la simplificación de los cruces" y que contará con un presupuesto de 32,5 millones de euros.

La afectación en la T4 hará que no siga su trayecto más allá de la parada Maresme, mientras que la T5 y la T6 no pasarán de Sant Martí de Provençals, dejando las 3 líneas desconectadas de la Ciutadella y la Vila Olímpica, en un corte que se prevé que afecte a unos 2 millones de validaciones.

A partir del 14 de septiembre la T4 recuperará su servicio, mientras que las T5 y T6 mantendrán cortes parciales hasta finalizar las obras en la primavera de 2027, pero reduciendo su afectación.

De esta forma, la previsión es que el corte inicial se reduzca hasta Glòries hasta el 30 de septiembre y que a partir de entonces ambas líneas funcionen con normalidad a excepción de las paradas de Glòries y Can Jaumandreu, que no funcionarán y que su recorrido se podrá hacer a pie.

URBANIZACIÓN Y DESDOBLAMIENTO

Las obras incluyen eliminar la vía única en la Gran Via, que se sustituirá por una nueva plataforma de vía doble enmarcada dentro del proyecto de conexión del tranvía por la avenida Diagonal y que compartirá espacio con el autobús.

También supone el cambio de trazado del tranvía por la calle Ciutat de Granada y la rectificación del recorrido en la avenida Diagonal por el lado mar, lo que implicará priorizar el ciudadano en la plaza de las Glòries, por donde actualmente pasa el transporte.

La ATM ha recalcado que este proyecto forma parte de la urbanización del lado mar de la Gran Via, entre las Glòries y la rambla del Poblenou, y que en todo su conjunto "permitirá aumentar la capacidad operativa del tranvía".

ALTERNATIVAS

En cuanto a las alternativas de transporte para los cortes del tranvía, se habilitará un autobús especial que realizará el mismo recorrido que la T4 entre Maresme y Verdaguer, a la vez que se cuenta con la L4 del Metro como otra opción y que sirve de enlace para llegar al frente marítimo.

Mientras que para las T5 y T6 también habrá un bus especial entre Marina y Besòs, ya que la L4 del Metro será la principal posibilidad para llegar a Ciutadella | Vila Olímpica.

Han añadido que una vez el corte en la T5 y la T6 solo afecte a Can Jaumandreu, no se pondrá ningún bus alternativo porque "el impacto es menor y con el Metro y el bus habitual ya es suficiente".

Finalmente, en cuanto a la movilidad general, se desviará el tráfico por la calle Tànger para llegar al centro a través de las calles Padilla y Marina, a la vez que habrá carriles bici cortados y cambio de recorrido de autobuses.