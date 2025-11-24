Lisa Hehenberger, nueva decana de Esade Business School

BARCELONA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La doctora y profesora Lisa Hehenberger ha sido nombrada decana de Esade Business School para los próximos 4 años, tras la aprobación del Patronato de Fundación Esade y el respaldo del Consejo de Dirección y del Claustro.

En un comunicado este lunes, Esade ha explicado que el nombramiento será efectivo a partir del 1 de diciembre y que su elección "refuerza la apuesta por una educación que combina tradición humanista y jesuita con innovación y transformación".

Ha añadido que su designación representa también un "impulso al liderazgo femenino" en los ámbitos académico y directivo y, en sus palabras, una inspiración para las futuras generaciones de mujeres líderes.

Hehenberger es profesora titular del Departamento de Dirección General y Estrategia y dirige el Esade Center for Social Impact y su trayectoria internacional se ha centrado en la filantropía corporativa, la inversión de impacto social y la creación de alianzas entre empresa y academia para "afrontar los grandes desafíos globales".

Sucede a Joan Rodon, a quien la institución ha agradecido su labor al frente de la escuela, "marca por la expansión internacional de los programas académicos, la creación de acuerdos de dobles titulaciones y de intercambio con instituciones internacionales y el impulso a la investigación de alto impacto".