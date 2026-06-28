Llegan a Venezuela los 14 bomberos catalanes especialistas en estructuras colapsadas

Bomberos catalanes a su llegada a Venezuela - BOMBERS DE LA GENERALITAT

BARCELONA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los 14 bomberos del Grupo de Estructuras Colapsadas (Grec) de Bombers de la Generalitat, junto con una técnica de Protecció Civil, han llegado este domingo a Venezuela para ayudar en las tareas de rescate tras el doble terremoto.

En un apunte en 'X' recogido por Europa Press el cuerpo ha informado que la expedición ha aterrizado en la ciudad venezolana de Valencia, desde donde viajarán en autobús hasta La Guaira, a unos 30 kilómetros al norte de la capital del país, Caracas.

En La Guaira establecerán el campamento base y, después de registrarse ante las autoridades, se les asignará una zona de trabajo.