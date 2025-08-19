Lleida cierra las piscinas municipales del barrio de Balàfia tras hallar excrementos en el agua

La Paeria de Lleida cierra las piscinas municipales de Balàfia tras hallar excrementos en el agua - PAERIA DE LLEIDA

LLEIDA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Paeria de Lleida ha cerrado este martes las piscinas municipales del barrio de Balàfia después de detectar la presencia de excrementos en el agua de la piscina grande, informa en un comunicado este martes.

Los técnicos municipales han dado la alerta por la mañana sobre este hecho, antes de la apertura de las instalaciones, y se ha activado el protocolo sanitario.

En estos momentos, se están llevando a cabo las analíticas sobre el PH del agua y los controles y valores microbiológicos, y la empresa encargada del mantenimiento iniciará el tratamiento de hipercloración para eliminar los bacterios.

La alcaldesa accidental, Cristina Morón, ha explicado que la Paeria ha decretado el cierre para realizar los trabajos que establece el protocolo y para evitar las molestias a los usuarios de la instalación porque las pruebas que deben hacerse "son incompatibles con el baño".

Según ha comentado, alguien habría saltado la valla del recinto esta noche, hecho que se está investigando por parte de la Guàrdia Urbana, y ha destacado que se trata de una práctica que "se está produciendo en varias poblaciones este verano y que no debe permitirse", por lo que la Paeria reforzará la vigilancia en los próximos días.