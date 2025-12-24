Lleida detecta 1 caso de gripe aviar y el Govern asegura que se puede comer carne y huevos

Fernández y Ordeig - GENERALITAT DE CATALUNYA

LLEIDA, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha anunciado este miércoles que se activa el protocolo sanitario al detectar en Lleida 1 caso de gripe aviar, pendiente de confirmación por el Ministerio de Agricultura.

El secretario general de Salud del Govern, Esteve Fernández, ha asegurado en la misma rueda de prensa que se puede come carne de aves de corral y huevos, y que se activa un protocolo de seguimiento para los trabajadores de la explotación afectada.

El comité de crisis se ha reunido este miércoles por la mañana con todos los departamentos implicados, y también con el sector avícola catalán, para informarles y coordinar cómo contener el foco.

El Govern asegura que "no existe ninguna otra explotación avícola dentro del radio de 1 kilómetro de la granja afectada" y que no ha habido movimientos de animales desde esa explotación.

SACRIFICIO DE ANIMALES DE LA GRANJA

Se han activado los protocolos previstos (incluido el sacrificio sanitario de los animales de la granja afectada) y veterinarios de la Generalitat han ido este mismo miércoles a las explotaciones que hay en los radios de 3 y 10 kilómetros, para hacer analíticas y controles.

La Generalitat ha destacado que el 17 de noviembre ya había activado medidas adicionales de bioseguridad en las explotaciones avícolas, "frente al escenario de alto riesgo epidemiológico comunicado por el Ministerio y las autoridades europeas".

Estas medidas incluyen confinar aves, reforzar protocolos de acceso y movimiento, higiene personal, limpieza y desinfección, gestión de animales, piensos, agua y camas, gestión de residuos y cadáveres, vigilancia sanitaria, y formación y concienciación del personal.

La gripe aviar es una enfermedad infecciosa causada por virus gripales de tipo A que afecta principalmente a las aves: los casos de transmisión a personas "son muy excepcionales y sólo se han detectado en situaciones de alto contacto directo con aves infectadas en el ámbito laboral".

Por eso el Govern pide a la ciudadanía y a los medios de comunicación no acercarse a la explotación afectada, y ha añadido que los protocolos sanitarios están "plenamente activados" y que el Hospital Arnau de Vilanova coordina el circuito asistencial.

INVESTIGAN EL ORIGEN

Mientras tanto se investiga el origen del foco, y el Govern puntualiza que las aves silvestres son "uno de los principales vectores de transmisión de la gripe aviar, especialmente en un contexto de cambio climático", que está alterando los flujos migratorios.

La Generalitat asegura estar coordinada y trabajar con el sector avícola, ya que la bioseguridad es "una prioridad clave para proteger tanto la producción ganadera como la salud pública".