Lleida formará a la Guàrdia Urbana en prevención y atención de violencias machistas

LLEIDA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Paeria de LLeida formará a 222 agentes y comandos de la Guàrdia Urbana de Lleida de todas las áreas de la policía municipal en prevención y atención de violencias machistas, mediante la participación en la Jornada de Violència de Gènere, informa el consistorio en un comunicado este sábado.

La formación tratará el marco legal, la dinámica de las violencias machistas y perfiles e indicadores de riesgo y se realizarán cuatro sesiones.

Es la primera vez que Lleida impulsa una formación colectiva y de carácter obligatorio en este ámbito, que se celebrará en la comisaría de la Guàrdia Urbana los días 11, 13, 18 y 20 de noviembre.

El objetivo es que los participantes conozcan el marco legal sobre violencia machista, sean capaces de reconocer signos de violencia de género y conozcan el perfil psicológico más común de las víctimas para poder intervenir adecuadamente en situaciones profesionales.

El consistorio pretende promover la adquisición de competencias relacionadas con el desarrollo de exigencias tecnológicas, legislativas y procedimentales proporcionando las herramientas y conocimientos necesarios para "favorecer la modernización y la calidad de los servicios públicos".