Lleida recuerda a las víctimas del bombardeo del Liceu Escolar hace 81 años

"Recuerdo el momento en el que cayó la bomba, hacía 15 días que yo iba a ese colegio, tenía 11 años" cuenta un superviviente

El Ayuntamiento de Lleida y colectivos de la ciudad han recordado este viernes el bombardeo en el Liceu Escolar, el 2 de noviembre de 1937, en el que murieron 48 alumnos y varios profesores, con ofrendas de flores en la escultura 'Memòria, Dignitat i Vida', situada en la calle Blondel, donde estaba el centro educativo, en un acto al que han asistido siete supervivientes.

"Recuerdo el momento en el que cayó la bomba, hacía 15 días que yo iba a ese colegio, tenía 11 años, ahora tengo 92", ha explicado a Europa Press un superviviente, Francesc Bataller.

"Me pude salvar porque había dos alas en el colegio, la de la derecha, mirando desde fuera, es la que cayó toda y la otra quedó muy afectada y no se cayó, los que estábamos allí no sufrimos ningún daño" ha contado.

Ha explicado que después la tierra les caía encima y que él fue el primero en salir del colegio: "La escalera se quedó colgada, yo bajé por la barandilla, a los once años bajas por todos los sitios y cuando estaba en el primer piso había un miliciano abajo y me dijo que me tirara que él me cogía. Me tiré, me cogió y salí".

En el acto, al que han asistido nietos del fundador del Liceu Escolar, Frederic Godàs, dos alumnos de segundo y cuarto de ESO del Instituto Ronda ganadores de la del premio 'Josep Pernau' de periodismo han leído dos textos y 40 personas jubiladas del curso de los Itinerarios Musicales de la Universitat de Lleida (UdL) han interpretado 'El cant dels ocells' y el Himno de la alegría.

Por su parte, el alcalde, Fèlix Larrosa, que ha presidido el acto, ha afirmado que Lleida es "una ciudad que tiene memoria" y que debe ser la ciudad de los valores, el consenso y el diálogo.

"La memoria es aquella que nosotros también transmitimos a quien viene detrás de nosotros. Y esta es la tarea en la que tenemos que colaborar todos, explicar qué pasó y qué pasa, si queremos conseguir la paz y transmitir valores" ha dicho.