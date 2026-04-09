Lleida.net confirma un beneficio neto de 1,24 millones en 2025 tras auditar cuentas

Archivo - El consejero delegado y fundador de Lleida.Net, Sisco Sapena - EUROPA PRESS - Archivo

LLEIDA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Lleida.net ha confirmado un beneficio neto de 1,24 millones de euros en 2025, un 41% interanual más, tras auditar sus cuentas, informa en un comunicado este jueves.

Ha explicado que las cifras auditadas "muestran una variación mínima" respecto a los resultados preliminares no auditados que la compañía publicó el 19 de febrero de 2026.

La empresa cerró el año con un Ebitda de 4,05 millones, un 25% más que en el año anterior y "el más alto en los 30 años de historia de la compañía".

Los ingresos totales ascendieron a 19,3 millones, un 1% más que en el año anterior, mientras que el margen bruto mejoró un 4% hasta los 10,6 millones.

Por otro lado, la deuda neta se redujo hasta los 7 millones de euros, 1,43 veces Ebitda, frente a las 2,29 veces registrada en 2024.