Lleida.net factura a 5.567 clientes únicos en el primer semestre, un 51,57% más

Archivo - Logo de la compañía Lleida.Net - LLEIDA.NET - Archivo

LLEIDA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La compañía de servicios tecnológicos Lleida.net facturó a 5.567 clientes únicos en el primer semestre de 2026, un 51,57% más que los 3.673 del mismo periodo de 2025, informa en un comunicado este viernes.

Según la compañía, esta es la mayor cifra de clientes de un primer semestre desde su fundación en 1995, y "representa la consolidación de la empresa en el espacio B2C".

Así, a cierre del semestre, la compañía registra 12.545 clientes activos, el "número más alto en la serie histórica", y en junio la compañía registró 791 altas nuevas, más del doble que las 391 de junio de 2025.

La empresa emitió 14.002 facturas en el periodo, un 28% más que las 10.927 de un año antes, y facturó en 53 países: el mercado exterior aportó el 50,09% de la facturación del semestre, frente al 49,91% de España.

NOTIFICACIONES CERTIFICADAS

Desde el 3 de abril de 2025, el Título II de la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, exige acreditar el intento previo de un medio adecuado de solución de controversias antes de presentar una demanda civil o mercantil, y sin esa acreditación, el tribunal puede inadmitir la demanda.

El correo electrónico certificado de Lleida.net acredita ese trámite, ya que el sistema certifica la identidad del remitente, el contenido del mensaje, su entrega y la hora, con la misma función probatoria que cumplía el burofax.

Seis sentencias de cinco audiencias provinciales reconocieron esa validez entre octubre de 2025 y marzo de 2026: "Ese respaldo judicial ha dado seguridad a los despachos que necesitan cumplir el trámite cada vez que preparan una reclamación", explica la compañía.

En este sentido, Lleida.net ha afirmado que el cliente nuevo responde a un perfil definido: despachos de abogados, profesionales colegiados y pequeñas empresas que necesitan acreditar el trámite cada vez que preparan una reclamación.