Lleida.net proporcionará la firma electrónica al servicio postal de Marruecos

LLEIDA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Lleida.net ha sido seleccionada por el operador del servicio postal de Marruecos para proporcionar la tecnología central que impulsa su servicio de firma electrónica Barid eSign, informa en un comunicado este jueves.

El acuerdo permitirá a los ciudadanos y empresas marroquíes firmar documentos digitalmente y participar en licitaciones públicas mediante firmas electrónicas con validez legal.

El contrato está valorado en 190.000 euros anuales e incluye disposiciones para hasta cuatro renovaciones anuales, lo que podría prolongar la colaboración hasta 2030.

Lleida.net proporcionará actualizaciones y mantenimiento del sistema de la plataforma de gestión de certificados, que procesa certificados electrónicos tanto para particulares como para representantes legales de empresas.

El director general de Lleida.net, Sisco Sapena, ha explicado que el acuerdo refuerza la posición de la empresa "en el mercado de las transacciones electrónicas certificadas más allá de Europa".