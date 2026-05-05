Lleida.net registra una facturación de 4,7 millones en el primer trimestre, un 11% menos

Lleida.net ha cerrado el primer trimestre del ejercicio con ventas por valor de 4,7 millones de euros, un 11% menos que el año anterior, y un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 877.000 euros, un 28% por debajo de hace un año, según ha informado la empresa este martes en un comunicado.

Excluyendo activaciones, el Ebitda desciende un 33%, hasta 653.000 euros, mientras que el resultado antes de impuestos se ha situado en 333.000 euros, un 48% menos que en el primer trimestre del año anterior, y el resultado de explotación se ha reducido un 50%, hasta los 358.000 euros.

De igual manera, el margen bruto ha bajado un 12%, hasta los 2,626 millones de euros, con un margen sobre las ventas del 56%, un punto porcentual menos que en el mismo periodo de 2025.

Por líneas de negocio, los ingresos por la línea de contratación han aumentado un 22%, hasta 619.000 euros, siendo la única que crece en el periodo, mientras que los ingresos de la línea de contratación caen un 23%, hasta 813.000 euros.

El segmento de 'Otros SaaS', por su parte, anota unos ingresos de 798.000 euros, un 17% menos; 'Soluciones ICX Wholesale' de 1,5 millones de euros, un 16% menos; y la línea de 'Soluciones SMS' se mantiene estable en 972.000 euros, prácticamente sin variación respecto al año anterior.

DEUDA

A cierre del primer trimestre del ejercicio, la deuda financiera neta de Lleida.net era de 5,3 millones de euros, un 8% menos que a cierre de 2025.

La deuda financiera total se ha reducido en otro 10%, hasta los 6,33 millones de euros, de los cuales 3,5 millones son deuda a corto plazo y 2,8 millones son a largo plazo.

INTERTRIMESTRAL

En comparación con el último trimestre del ejercicio anterior, los ingresos de Lleida.net han descendido un 2% respecto al cuatro trimestre de 2025, cuando la facturación fue de 4,8 millones de euros.

El Ebitda, por su parte, ha mejorado un 8%, hasta los 877.000 euros, mientras que el resultado antes de impuestos pasa de 203.000 a 333.000 euros, un 64% más, y el resultado de explotación avanza un 31%.