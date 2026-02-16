Lleonart (Metges de Catalunya), sobre guardias de 24 horas: "Estamos instalados en un anacronismo"

El secretario general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart. - EUROPA PRESS

El secretario general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha lamentado este lunes que ni la ministra de Sanidad, Mónica García, ni la consellera de Salud de la Generalitat, Olga Pané, quieran poner fin a las guardias de 24 horas: "Estamos instalados en un anacronismo al que no quieren renunciar, porque prefieren descapitalizar el sistema de médicos a dar su brazo a torcer".

En una entrevista con Europa Press, ha valorado como "más que razonable" el seguimiento de la huelga en Catalunya este lunes --que el sindicato cifra en un 39% y la Conselleria de Salud en un 6,2%--, pese a que asegura que es un día relativamente complejo al ser el inicio de toda una semana de huelga y haber muchas escuelas cerradas.

Metges de Catalunya (MC) ha convocado huelga para este lunes y viernes a nivel catalán, si bien da cobertura "de todo tipo, sindical y jurídica", a todos los médicos catalanes que se acojan al paro convocado a nivel estatal por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) durante toda la semana.

RECUPERAR "EL PLACER DE EJERCER"

"La principal reivindicación es poder recuperar el placer de ejercer la medicina en condiciones de calidad para dar la calidad asistencial que creemos que la población se merece, y no la precariedad y las malas condiciones en las cuales nos están obligando a ejercer la medicina", ha apuntado Lleonart.

Entre las demandas concretas están la creación de un estatuto médico propio, un espacio propio de negociación y la eliminación de las guardias de 24 horas, así como que las horas de guardia se paguen como horas extras.

El secretario general ha asegurado que Ministerio y Conselleria no están dispuesta a que se les desmonte un modelo "que han creado y cronificado durante 20 años y que les ha funcionado hasta ahora para tener una sanidad 'low cost', que diera el máximo de resultados con el mínimo de inversión".

Además, ha lamentado que los médicos estén "atados" a unas condiciones que negocian gente que dice representar al colectivo médico --en sus palabras, en referencia a los sindicatos que están en el ámbito de negociación del Estatuto Marco--, pero que han firmado que continúen vigentes las guardias de 24 horas y la jornada de hasta 48 horas semanales.

MÁS HORAS

Lleonart ha señalado que los médicos catalanes trabajan más horas que los del resto del Estado: "En el convenio concertado, a un médico se le obliga a trabajar 1.688 horas al año, mientras que por ejemplo, en la comunidad de al lado, Aragón, un médico trabajo 1.519 horas, es decir, casi 200 horas menos al año".

"Eso es una burrada, y además en unas condiciones de mucha menor presión asistencial, con lo cual en sitios especialmente sensibles como son las zonas limítrofes de la provincia de Lleida, pues resulta que no encuentran médicos porque todos se van pasada la frontera administrativa de la comunidad", ha proseguido.

COMPETENCIA AUTONÓMICA

Lleonart ha afirmado que el director de Profesionales de la Salud, Jordi Vilana, dijo en una entrevista que la política de recursos humanos era competencia de las comunidades, pero que luego, en la reunión de mediación para la huelga, no comparecieron alegando que esas competencias no eran suyas: "Lo primero que tienen que hacer es aclararse".

"Un evento nuclear como es la reforma de las guardias de 24 horas, eso con un decreto del Govern de la Generalitat se arregla. No hay que hacer ninguna grandísima ley, sencillamente pensarlo, pactarlo, negociarlo y ejecutarlo", ha asegurado.

Asimismo, ha apuntado que en la actualidad hay "interlocuciones cero" con la Conselleria, y que no considerarán nada que no pase por una negociación, por lo que pide, textualmente, que se apliquen mucho para que eso pase.

"Percibimos que tenemos un respaldo importante por parte de nuestras compañeras y compañeros, sobre todo los más jóvenes, y por lo tanto mientras ellos estén de acuerdo nosotros seguiremos convocando movilizaciones, seguiremos, incrementamos la presión sobre la consellería, no se puede ir de rositas", ha remarcado Lleonart.

REORGANIZACIÓN SANITARIA

El secretario ha criticado la reorganización del mapa sanitario propuesta por Salud: "Como faltan médicos, han decidido que sean los médicos los que den muchas vueltas alrededor del territorio, y así parecerá que no faltan".

Además, ha lamentado que no se les informase de la cuestión pese a ser "el cuarto sindicato en número absoluto" de Catalunya y que se tuviesen que enterar por la prensa.