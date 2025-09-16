El Lliure de Barcelona abre temporada con una versión de 'El Mestre i Margarita' de Rigola

Rigola cree que es una obra que sigue "viva" al hablar del poder y la manipulación

BARCELONA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Lliure de Barcelona abre la temporada 2025-2026 con una versión de la novela de Mijail Bulgákov 'El Mestre i Margarita' con dirección de Àlex Rigola y protagonizada por Nao Albet, Francesc Garrido y Laia Manzanares.

La obra, que se podrá ver desde este jueves al 19 de octubre en el Lliure de Montjuïc, contiene una triple historia que comienza en el Moscú de los años 30 cuando el demonio -Garrido-- y su séquito irrumpen en la ciudad y hacen tambalear las estructuras culturales, ha informado el teatro este martes en un comunicado.

En paralelo, se encuentran la historia de Margarita -Manzanares-- que quiere al Maestro -Albet--, un escritor castigado por el régimen y que no puede publicar su obra, y en otro plano, a 19 siglos de distancia, el aposto Mateo, Poncio Pilato y Caifás discuten sobre la existencia y la muerte de Jesucristo.

Bulgákov, que sufrió la censura de Stalin, escribió la novela entre 1928 y 1940, pero no fue publicada hasta después de su muerte: "A día de hoy sigue viva porque habla sobre el relato, su poder y su manipulación", ha dicho Rigola.

REDUCIDA PERO FIEL

El director ha hecho una versión más reducida pero fiel al original, un texto que tenía ganas de llevar a escena por su dimensión épica, y ha considerado que ahora es un buen momento: "Hay una figura que hace tambalear los fundamentos de la sociedad contemporánea y, en especial, de una sociedad como la nuestra, que está totalmente alienada".

"Vengo a una sala grande a hacer una cosa especial, que verdaderamente tenga un sentido y que nos haga a todos mucha ilusión", ha dicho Rigola para una pieza que cuenta con un reparto de 14 intérpretes.

Rigola, que fue director del Teatre Lliure, no dirigía en la Sala Fabià Puigserver desde 'Ivànov' en 2017, y ha dicho que cuando se va a una sala grande como esta "se tiene que hacer espectáculo".

Además de Garrigo, Albet y Manzanares, el reparto lo completan Frank Capdet, Nil Cardoner, Biel Duran, Jordi Figueras, Miranda Gas, Roger Julià, Sandra Monclús, Carlota Olcina, Jordi Rico, Carles Roig y Xavi Sáez.

PALESTINA

Antes de presentar el primer montaje de la temporada, el Teatre Lliure ha querido pronunciarse sobre el "brutal y absolutamente injustificable genocidio que sufre el pueblo de Gaza".

"Como muchas otras personas e instituciones, sentimos que el silencio nos haría cómplices de la barbarie y os anunciamos que estamos estudiando posibles acciones de protesta y solidaridad con las víctimas, tanto de la mano del resto del sector de las artes escénicas, como a iniciativa del propio teatro", ha dicho su director, Julio Manrique.