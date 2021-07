Lloret de Mar (Girona) acogerá una maratón de vacunación sin cita previa el próximo miércoles

Va dirigida a la franja de 45 a 69 años

Lloret de Mar (Girona) acogerá el próximo miércoles una maratón de vacunación del Covid-19 sin cita previa dirigida a las personas de la franja de edad de 45 a 69 años, ha informado la Corporació de Salut del Maresme i la Selva en un comunicado este viernes.

Los participantes tendrán que pertenecer al área básica de salud en la que se desarrolla la acción, no tener cita programada en otro punto de vacunación, no haber recibido ninguna dosis y no haber pasado el Covid-19 en los últimos seis meses.

La acción, impulsada por la Conselleria de Salud de la Generalitat, se realizará en el turno de mañana y de tarde, es decir, de las 9 a las 13 horas y de las 15 a las 20 horas en el CAP Lloret de Mar, el CAP Rieral y el consultorio local de Tossa de Mar (Girona).