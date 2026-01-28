Lluc Salellas llama a los municipios a "presionar" a Govern y Estado para que actúen en Rodalies

El alcalde de Girona, Lluc Salellas, junto a diversos regidores de la CUP en municipios catalanes - EUROPA PRESS

BARCELONA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha llamado a los municipios a "presionar" al Govern y al Estado para que actúen de manera urgente en la red de Rodalies.

Lo ha reclamado en rueda de prensa desde el Parlament este miércoles, junto con el alcalde de Celrà (Girona), David Casas, y los concejales de la CUP en Tàrrega (Lleida), Miquel Nadal; en Manresa (Barcelona), Roser Alegre; en Cardedeu (Barcelona), Nicolás Planterose; en Sabadell (Barcelona), Oriol Rifer y en Llagostera (Girona), Jordi Casas.

Salellas ha pedido que haya mantenimiento y actuaciones en la infraestructura para que el servicio ferroviario "funcione de manera segura"

En esta línea, ha emplazado a las entidades municipalistas a organizar un encuentro para tratar el estado de la red ferroviaria: "Si dejamos las cosas únicamente en manos del Govern de la Generalitat y del Gobierno del Estado las soluciones no llegarán", ha afirmado.

ALCALDE Y REGIDORES

Por su parte, David Casas ha criticado que esta situación "ya no es puntual ni excepcional, sino que es estructural", mientras que Alegre ha reclamado mayor inversión en la R4, que conecta con Manresa.

Rifer ha pedido "una auditoría independiente y un plan de mantenimiento preventivo con un calendario público" y Jordi Casas ha destacado que en las comarcas de Girona el servicio es, a su parecer, excepcionalmente inaceptable.