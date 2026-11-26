Archivo - El alcalde de Girona, Lluc Salellas, interviene durante una concentración en apoyo a la Global Sumud Flotilla, en la Plaza del Vi, a 2 de octubre de 2025, en Girona, Catalunya (España). La concentración se produce tras ser interceptada por Israe - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

GIRONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Girona, Lluc Salellas, (Guanyem Girona) votará a la lista de ERC en Girona el próximo domingo en las elecciones generales.

Según han explicado a Europa Press fuentes municipales, Salellas no pedirá el voto por ERC pero sí votará la candidatura republicana encabezada en Girona por la ya diputada en el Congreso, Teresa Jordà.

Salellas ha tomado esta decisión para "defender los derechos nacionales y sociales" y frenar lo que consideraría una involución en el caso de que llegaran al Gobierno PP y Vox.

El alcalde de Guanyem Girona trabaja codo con codo con ERC en el Ayuntamiento, con quien gobierna en coalición desde las pasadas elecciones municipales de 2023 --Junts también formaba parte del gobierno municipal pero lo abandonó el pasado julio--.

Las bases de la CUP, partido con el que está vinculado Guanyem, decidieron que en esta ocasión no se presentarían a las elecciones generales.