Lluís Busquets i Grabulosa publica su tercer dietario, 'Sense alçar la ploma' (2013-17)

GIRONA, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El escritor Lluís Busquets i Grabulosa ha publicado su tercer dietario memorialístico, 'Sense alçar la ploma' (Parnass), que abarca desde 2013 hasta 2017, que fueron años de su jubilación pero también dinámicos.

El autor ha explicado a Europa Press que escribir un dietario ayuda a no distorsionar la realidad: "Ordenas ideas, repiensas acontecimientos, te obligas de alguna manera a ser fiel contigo".

En este volumen refleja los libros que va escribiendo en otros géneros, los artículos que va publicando, su impresión de cómo evoluciona el proceso independentista, su contacto directo con líderes políticos y con otros intelectuales y artistas, la evolución de la Iglesia, sus viajes con la familia, las secuelas de una enfermedad, la vida de su hijo, la muerte de su hermano y otras experiencias, tanto personales como comunitarias.

SINCERIDAD CON EL LECTOR

Busquets lo publica con el mismo compromiso de sinceridad ante el lector que tiene cuando ejerce el periodismo: "Un periodista de opinión, como lo es un servidor, tiene lo que los entendidos denominan 'pacto de la verdad con el lector', y aquí se juega la credibilidad".

"Diría que un dietarista con voluntad de dejar una memoria escrita todavía debe cumplir mejor este pacto", ha añadido.

El escritor Agustí Pons afirma en el prólogo que "bajo la imagen de un sabio enciclopédico se esconde un personaje capaz de analizar la realidad con lucidez implacable", porque conoce el alma humana y todos los resortes que la empujan, dice.

DIETARIOS DESDE 1981

Los tres volúmenes de dietarios superan los 20 años de vivencias y de reflexión sobre los problemas sociopolíticos que le preocupan.

Los dos anteriores son 'Mirall ustori', sobre 1981-87 (Parnass 2000), y 'Embastes i piripius', sobre 1999-2007 (Parnass 2022), donde ya explicaba su vida profesional y personal, fundamentalmente entre Barcelona y Olot (Girona).

Lluís Busquets i Grabulosa (Olot 1947) ha sido profesor de lengua y literatura; periodista (hoy colabora en el 'Diari de Girona'); autor de unos 100 libros de todos los géneros; doctor en Filología Catalana; licenciado en Filología Hispánica, Filosofía, Teología y Ciencias de la Información; y es miembro de la junta de la Associació 'Cristianisme al segle XXI' y del consejo de redacción de 'El Pregó'.