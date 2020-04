Lluís Pasqual en una carta a Rodríguez Uribes: "Este país no quiere a sus artistas"

"Igual que otros ministerios proyectan como pueden, la obligación de Cultura es hacer lo mismo"

BARCELONA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director de teatro Lluís Pasqual ha publicado este viernes una carta abierta al ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, en que le reprocha no tomar medidas para paliar la crisis del sector cultural por el coronavirus: "Nunca me he sentido más injusta e inmerecidamente despreciado por un responsable cultural".

"Igual que otros ministerios proyectan como pueden alternativas de futuro posibles, probables o sólo deseadas, la obligación del Ministerio de Cultura es hacer lo mismo", ha dicho.

La carta critica las mismas declaraciones frente a las que el sector cultural ha reaccionado este viernes con un 'Apagón Cultural': "De su insólita intervención se desprende un desconocimiento absoluto de las condiciones de trabajo de los artistas (sí, esto también es un trabajo del que depende la existencia de cientos de miles de personas y de sus familias) quienes dependen inexorablemente de lo que usted piense y haga".

"Espero que tenga usted asesores que le puedan informar de

una realidad de la cual se deduce de forma inmediata de que justamente no, no somos transversales", y ha urgido al ministro a adoptar medidas ante locales cerrados, festivales, rodajes y programaciones suspendidas, y artistas abandonados, en sus palabras.

"Hace años hice una afirmación pública de la cual estoy dolorosamente convencido y que me ha perseguido desde entonces: este país no quiere a sus artistas", y ha añadido que no se queja, sino que pide justicia, pragmatismo y lógica.

Según Pasqual, la cultura se ha convertido en el "refugio de millones de españoles para aliviar esta situación dramática y evitar así que se abra la puerta de la desesperanza, que no es más que la antesala de la locura".

"El día que esta pesadilla pase, si usted no ha dado antes --es decir ahora mismo y vamos tarde-- un giro urgente de ciento ochenta grados, no va a encontrar más que muertos", ha dicho, en referencia a la situación del sector.