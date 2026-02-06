Lluís Rabell (PSC) renuncia a su acta de concejal en Barcelona por motivos de salud

Archivo - El candidato del PSC por Barcelona Lluís Rabell junto al alcaldable Jaume Collboni. - PSC - Archivo

BARCELONA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Pla de Barris, Participación e Innovació Democràtica, Educación, Persones Mayores y Memoria Democrática, Lluís Rabell, ha renunciado a su cargo en el Ayuntamiento de Barcelona por motivos de salud.

La comisionada de Relaciones Ciudadanas y Diversidad Cultural y Religiosa, Sara Belbeida, ocupará su cargo de concejal y asumirá sus carteras, movimiento que se oficializará en el pleno de febrero, ha informado el consistorio en un comunicado este viernes.

Rabell entró en el Ayuntamiento de Barcelona en 2023 en la lista del PSC encabezada por el alcalde, Jaume Collboni, y también fue presidente de Catalunya Sí que es Pot (confluencia de ICV, EUiA y Podemos) en el Parlament entre octubre de 2015 y enero de 2018.