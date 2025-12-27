Avisos recibidos - @112

BARCELONA 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Catalunya sigue este sábado por la mañana con el temporal, con lluvia de cierta intensidad en Catalunya en zonas del litoral y prelitoral sobre todo sur, mientras sigue en alerta el plan Inuncat.

Las precipitaciones "pueden ser localmente intensas en algunos puntos, a pesar de que no se prevé que queden estáticas", informa Protecció Civil de la Generalitat vía X, y pide mucha prudencia en la movilidad y en las actividades exteriores.

En estas zonas puede haber crecidas de algunos barrancos, ríos o rieras, por lo cual hay que evitar atravesarlas a pie o con el vehículo.

551 LLAMADAS HASTA LAS 10

Hasta las 10, el teléfono de emergencias 112 ha recibido un total de 551 llamadas por el temporal.

Los avisos proceden sobre todo de las comarcas del Barcelonès (110), Gironès (62) y Maresme (44).