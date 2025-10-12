La lluvia en Tarragona corta la circulación de trenes entre Ulldecona y L'Aldea

TARRAGONA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La lluvia de este domingo por la tarde en Tarragona ha obligado a cortar la circulación de trenes entre Ulldecona y L'Aldea por acumulación de agua, informa Renfe en un comunicado.

Hasta las 20.00 aproximadamente ha afectado a más de 3.000 viajeros y a 17 trenes, algunos de los cuales estaban circulando y han tenido que retrocediendo a otras estaciones, y otros se han cancelado.

Renfe (que permite a los afectados cambiar o anular sin coste sus billetes) está en contacto con las autoridades locales, Adif y Protección Civil, ahora que Aemet ha elevado el aviso de naranja a rojo en el litoral sur de Tarragona.

