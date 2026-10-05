Las lluvias dejan a 10.259 personas sin luz en la provincia de Barcelona

Caída de un muro en la calle Ciutat de Balaguer de Barcelona - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compañía Endesa ha informado de que hay 10.259 clientes sin luz, principalmente en la provincia de Barcelona, a consecuencia de las lluvias que han afectado a Catalunya en los últimos días, ha explicado Protecció Civil en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Las afectaciones se concentran, mayoritariamente, en las comarcas del Barcelonès, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Maresme y el Baix Llobregat.

Protecció Civil mantiene activado en fase de emergencia el plan Inuncat por las lluvias intensas de la mañana de este lunes y por las incidencias registradas, sobre todo, en el ámbito metropolitano.

Además, prevé que se puedan repetir estas precipitaciones, por lo que solicita "mucha prudencia" y mantenerse informado de forma constante.

El teléfono de emergencias 112 ha recibido en este nuevo episodio de lluvias en Catalunya un total de 1.590 llamadas.