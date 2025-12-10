Lobato (PSOE) lamenta un sistema de partidos muy "vertical" donde pensar diferente debilita

Archivo - El exsecretario General del PSOE Madrid, Juan Lobato - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El exlíder del PSOE de Madrid y senador, Juan Lobato, ha lamentado este miércoles el funcionamiento de un sistema de partidos "extraordinariamente vertical" donde pensar diferente se ve, a su juicio, como debilidad y ha negado que la sentencia condenatoria al exfiscal general del Estado sea una victoria de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

En una entrevista en 'La 2 Cat' y Ràdio 4 ha remarcado que no se arrepiente de haber llevado ante la notaría sus conversaciones con la exasesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera sobre la procedencia del pantallazo sobre el correo en el que Alberto González Amador reconocía los delitos fiscales: "Arrepentimiento ninguno. Yo creo que hay líneas éticas, cada uno tiene la suya y creo que no todo vale en política".

Ha asegurado que su decisión ha tenido "consecuencias" y ha expresado que no se siente rehabilitado, en sus palabras, tras la condena del fiscal general.

Sobre las críticas al PSOE por la gestión de las denuncias anónimas contra el exalto cargo del partido Francisco Salazar por acoso sexual, ha afirmado que "en un tema grave responder tarde es responder mal".

LA LEGISLATURA Y RELACIÓN CON JUNTS

Preguntado por si tiene sentido tratar de agotar la legislatura tras la ruptura de Junts con el PSOE, ha subrayado que todo depende de la capacidad de "mejorar la vida de la gente" con políticas públicas y de convivencia, un hecho que aún ve al Gobierno capaz de hacer.

Sostiene que "no tiene mucho sentido" que el PSOE llegue a acuerdos con los posconvergentes, a quienes ha criticado su interés particular y su mimetismo con posiciones de derecha y extrema derecha en algunos asuntos, textualmente.

AGENCIA TRIBUTARIA DE CATALUNYA

En referencia a la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC), ha señalado que esta tampoco tiene mucho sentido y que es "contradictorio" porque el problema, en sus palabras, reside en si se destina más dinero para servicios públicos.

Ha apuntado que es un tema que ha hablado "en profundidad" con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y que este le comentó que es una petición que ERC tiene muy marcada, textualmente.