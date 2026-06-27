Localizan muerto a un excursionista desaparecido el jueves en el pico de Baborte (Lleida)

Archivo - Vehículo de Bombers de la Generalitat - BOMBERS DE LA GENERALITAT - Archivo

LLEIDA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat localizaron este viernes a un excursionista muerto en el pico de Baborte, en Alins (Lleida), después de recibir un aviso de su desaparición el jueves a las 22.52, tras alertar la familia de que el hombre contactó por última vez sobre las 13.30.

Los bomberos activaron un dispositivo de búsqueda para localizar al excursionista y, durante la noche del jueves, encontraron el vehículo del desaparecido en el parking del Pont de la Farga, lo que permitió concretar el perímetro de búsqueda, informan en un comunicado.

Durante la mañana del viernes el dispositivo de búsqueda se amplió con efectivos del Grup d'Actuacions Especials (GRAE), un helicóptero de rescate y los equipos de drones de la unidad de medios aéreos.

Poco después de las 15 de este viernes efectivos de los bomberos encontraron el cuerpo sin vida del excursionista en una zona de difícil acceso cercana al pico.

Una vez efectuada la localización, los bomberos pusieron el servicio a disposición de los Mossos d'Esquadra, que se han hecho cargo de las diligencias judiciales correspondientes.