López (CC.OO.) defiende que el mundo del trabajo "debe alzar la voz" por Palestina

BARCELONA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CC.OO. de Catalunya, Belén López, ha defendido este sábado que el mundo del trabajo "debe alzar la voz también en estos momentos para denunciar el genocidio que está sufriendo el pueblo palestino" y para pedir a los gobiernos que rompan toda relación con Israel.

En declaraciones en la manifestación de Barcelona por el fin del comercio de armas con Israel, ha recordado que CC.OO. y UGT han convocado una jornada de huelga el 15 de octubre en los centros de trabajo: "Estamos trabajando activamente para que sea todo un éxito".

Considera que esta movilización tiene todo el sentido por los principios que defienden, como el sindicalismo de clase, la paz, el internacionalismo, la justicia social y "un orden mundial que tenga unas reglas que permitan que los que tengan más poder no hagan lo que están haciendo ahora, por ejemplo, con el pueblo de Palestina".