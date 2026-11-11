López (CC.OO.) llama a una participación "masiva" en la manifestación

López antes de la manifestación - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CC.OO. de Catalunya, Belén López, ha hecho un llamamiento a la movilización "masiva" en defensa de los trabajadores, como lo ha sido la participación en la huelga general de este miércoles, ha dicho.

En declaraciones antes de la manifestación principal en Barcelona, ha dicho que la huelga general acaba con una gran movilización que apela a toda la ciudadanía a participar: "Estamos convencidos de que esta movilización será masiva, como ha sido masiva esta huelga general que ha parado el país".

Ha asegurado que el paro lanza un mensaje a la patronal y a la clase política: "Es un mensaje directo a Foment de Treball y a Pimec para que se sienten a negociar, y el otro mensaje es que la ciudadanía dice que se especula con su derecho a la vivienda. Queremos que se legisle y ahora la pelota está en el tejado de los partidos".