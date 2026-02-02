López (Comuns) acusa al Govern de decidir "no hacer nada" ante el mal funcionamiento de Rodalies

La coordinadora de los Comuns y diputada en el Congreso, Candela López, en declaraciones difundidas por el partido - COMUNS

BARCELONA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de los Comuns y diputada en el Congreso, Candela López, ha acusado este lunes al Govern de la Generalitat de decidir "no hacer nada" ante el mal funcionamiento de Rodalies, y ha lamentado que desde el Ejecutivo se anunciara que se volvería esta semana a la normalidad y esto no haya sucedido.

"El Govern sigue sin actuar como toca. No es que no sepa dónde debe mirar, es que decide no hacer nada", ha sostenido, en declaraciones difundidas por la formación, en que ha criticado al Govern por actuar, en sus palabras, tarde, mal y de forma descoordinada.

Ha mantenido que el problema en Rodalies no es un incidente puntual, sino fruto de muchos años de desinversión "por parte de muchos gobiernos, de una muy mala gestión y de una falta de prioridades claras por parte de todos los que han gobernado" en Catalunya.

López ha destacado el acuerdo de su formación con el Govern para mantener hasta 2028 el 50% de bonificación a los títulos de transporte público, pero ha dicho que no es suficiente.

"Es evidente que no basta con pagar menos, lo que necesitamos es que los trenes funcionen bien. Lo que Cataluña necesita es un gobierno que gobierne, un gobierno que tome buenas decisiones", ha afirmado.

PRESUPUESTOS DE 2026

La coordinadora de la formación ha extendido la crítica a las políticas de vivienda del Ejecutivo, y ha advertido de que, si no aplica sanciones por incumplimientos de la ley de vivienda, no negociarán los Presupuestos para 2026.

"Esta legislatura debía ser la legislatura de los trenes y de la vivienda. Y vemos que esto no está yendo bien, que no está funcionando. En Rodalies van tarde, el Govern no lo logra, y vuelve a actuar tarde y mal. Y también lo hemos dicho en vivienda, en vivienda también van tarde y no están haciendo todo lo que podrían hacer", ha valorado.

PP, VOX Y JUNTS

Se ha referido también al decreto ómnibus que PP, Vox y Junts tumbaron la semana pasada en el Congreso, y que incluía medidas como la revalorización de las pensiones y la subida del Ingreso Mínimo Vital (IMV) o medidas para evitar cortes de suministros a familias vulnerables, y ha preguntado a estas tres formaciones "de cuáles de estas medidas tienen miedo" o consideran innecesarias.

"Cuando la derecha y la extrema derecha tiene la oportunidad, atacan lo que protege a la gente, a la ciudadanía, especialmente a aquellos que peor lo están pasando", ha criticado, y les ha acusado de poner por delante los intereses de los fondos buitre y de los propietarios.

Por ello, ha insistido en que el Gobierno debe volver a intentar que el Congreso apoye estas medidas y que se dé respuesta a las necesidades de la ciudadanía: "No hay excusas".