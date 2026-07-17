López (Hotusa) ve necesario "seguir elevando la calidad de la oferta" del sector turístico español

Archivo - El presidente de Grupo Hotusa, Amancio López, en una imagen de archivo - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Hotusa, Amancio López, ha explicado que es necesario "seguir elevando la calidad de la oferta" del sector turístico español, así como mejorar los destinos e impulsar la innovación como factores diferenciales para mantener la posición de liderazgo internacional que ha dicho que tiene España.

En un comunicado de la empresa este viernes, López ha subrayado el "papel decisivo" del turismo en el desarrollo de España en las últimas décadas.

Ha añadido que España está en una fase de evolución que está pasando desapercibida: "Se está produciendo una gran transformación de la que no oigo hablar mucho".

Ha dicho que esta transformación se da en la renovación de la planta hotelera, tanto en los destinos vacacionales como en las ciudades, "donde los nuevos establecimientos ofrecen un mayor nivel de prestaciones y una propuesta de valor claramente superior".

El directivo ha asegurado que esta transformación es una oportunidad para redefinir el posicionamiento turístico del país con un modelo "orientado a atraer viajeros de mayor capacidad de gasto y a competir desde la calidad más que desde el volumen".