López insiste en que la Ley de Amnistía se va a ejecutar con "máxima normalidad"

LLEIDA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha insistido en que la Ley de Amnistía se va a ejecutar con "máxima normalidad", tras concluir este jueves el abogado general de la Unión Europea que la ley no choca contra la normativa europea.

En declaraciones a la prensa tras su visita al Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, ha remarcado que el Gobierno sigue teniendo la "mano tendida" a todos los grupos políticos y ha reafirmado su voluntad de seguir negociando con Junts y el resto de formaciones.

"¿Es fácil? Yo digo no, no es fácil. ¿Merece la pena? Yo digo sí, merece la pena", ha apuntado el ministro, que ha señalado el buen momento económico que vive España y las subidas de pensiones y del salario mínimo interprofesional (SMI).

Ha dicho que la legislatura "puede continuar, debe continuar y va a continuar", y que no ve posible una mayoría alternativa.

Ha afirmado que no comparte las palabras de la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, que llamó cínico e hipócrita al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si bien ha insistido en que el gobierno socialista es "el único capaz" de llegar a acuerdos con el resto de formaciones y sigue cumpliendo a rajatabla, en sus palabras, aquellos compromisos que dependen de él.

Preguntado por los audios de Leire Díez, ha respondido que no conoce a esa persona y que todo lo que ve, escucha y lee sobre ella le parece un "coletazo" del 'caso Kitchen'.