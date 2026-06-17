López Miras critica que Zapatero "no ha dado ningún tipo de explicación" en su declaración

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, durante una comparecencia institucional, a 28 de mayo de 2026, en Murcia, Región de Murcia (España). - DIMA - Europa Press

BARCELONA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha criticado que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero "no ha dado ningún tipo de explicación y ha pedido una confianza ciega a los españoles que, claramente, ha dinamitado y ha terminado con ella por iniciativa propia y por sus hechos" durante su declaración ante el juez este miércoles.

Lo ha dicho en declaraciones a periodistas antes de intervenir en la primera jornada del III Foro Económico y Social del Mediterráneo organizado por Prensa Ibérica que se celebra este miércoles y jueves en Barcelona.

López Miras ha afirmado que el caso de Zapatero, que ha tildado de escándalo, está afectando internamente al país: "España está paralizada y hay un Gobierno, el de Pedro Sánchez, el del PSOE, instalado en la supervivencia".

"Así no es solo que no se avance, sino que estamos en el bloqueo permanente y se retrocede", y ha asegurado que el Ejecutivo está más pendiente de los juzgados que de lo que les pasa a los españoles.

"IGUALDAD" ENTRE ESPAÑOLES

Ya durante su intervención en el Foro, el presidente murciano ha lamentado que España lleva "demasiado tiempo hablando de escándalos, de supervivencia política".

"Un país no puede construir su futuro pendiente siempre del siguiente titular. España necesita volver a hablar de crecimiento, de inversión, de empleo, de productividad, de innovación", ha agregado.

Por otra parte, ha defendido un modelo de financiación autonómica que sea justo, transparente y acordado entre todas las comunidades autónomas, y no "negociado en despachos para satisfacer intereses particulares".

"Desde la igualdad entre todos los españoles y desde la convicción de que ninguna diferencia territorial puede convertirse nunca en un privilegio", ha sostenido.

AUTONOMÍA ESTRATÉGICA DE EUROPA

Ha apuntado que el área mediterránea es "un referente mundial en desarrollo y en protección del futuro" y ha abogado por reforzar la autonomía estratégica de Europa en uno de los momentos que ve más decisivos de las últimas décadas.

"El arco mediterráneo puede y debe convertirse en uno de los grandes motores económicos del sur de Europa. No es una aspiración, esta debe ser una responsabilidad para todos", ha subrayado.

En este sentido, ha señalado que una dependencia excesiva de Europa de terceros países "supone renunciar a parte de su libertad", cosa que, ha dicho, afecta a la defensa, a la energía, a la industria, a la innovación y a la capacidad de generar riqueza y empleo.