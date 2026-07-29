Loppacher (ACCO) lamenta la muerte de Coderch y destaca su vocación de servicio público

BARCELONA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Autoritat Catalana de la Competència (ACCO), Roger Loppacher, ha lamentado este miércoles la muerte del expresidente del organismo Marcel Coderch, del que ha destacado su vocación de servicio público.

En declaraciones a Europa Press, Loppacher ha puesto en valor el rigor y dedicación de Coderch, que contribuyó "a fortalecer la defensa de la competencia y a impulsar el buen funcionamiento de los mercados en Catalunya".

También ha destacado su "trato humano y sensible" y ha dado el pésame a la familia y amigos en nombre de todo el equipo de la ACCO.