Luc Besson dirige 'Drácula': "No me gustan las películas de terror. Es sobre la historia de amor"

"Creo que hoy en día lo que más necesitamos es amor", asegura el realizador

SITGES (BARCELONA), 15 (EUROPA PRESS)

El realizador francés Luc Besson ha presentado este miércoles en el Sitges Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya su versión de 'Drácula', y ha asegurado: "No me gustan las películas de terror. Es sobre la historia de amor".

En rueda de prensa, ha asegurado que le interesaba "la historia de amor de este hombre que espera 400 años solo porque quiere decir adiós a su esposa".

Ha admitido que las películas de terror le dan miedo y que la primera vez que vio una versión de 'Drácula' a los 11 años aguantó 10 minutos.

"Creo que hoy en día lo que más necesitamos es amor", ha añadido, señalando que está contento de haber realizado esta película sobre esta temática.

En la película, proyectada fuera de concurso en la sección Sitges Collection, el príncipe Vladimir (Caleb Landry Jones) reniega de Dios tras la muerte de su mujer y se convierte en Drácula, condenado a vagar por los siglos con el objetivo de volver a reunirse con ella.

Besson ha afirmado que en el cine actualmente cuando se dirige una película aparecen "mareas de 'haters' que van a criticar" haga lo que se haga, y que su respuesta a ellos es 'os quiero'.

El director ha asegurado que, respecto a las modificaciones que ha introducido en la obra respecto al original de Bram Stoker, se guió por si mismo en el interés por ese hombre "desesperado" en su espera por despedirse de su amada.

Zoë Bleu, que interpreta a la princesa Elisabetta y a Mina, ha dicho que es una historia "muy romántica", y ha remarcado que ha intentado no fijarse mucho en versiones anteriores ya que la hubieran distraído.

MÁS DRÁCULA EN SITGES

Esta no será la única versión de Drácula en esta edición del Festival de Sitges, ya que también proyectará el acercamiento del realizador rumano Radu Jude.

Este 'Drácula' es una mezcla de historias, procedentes de diferentes épocas y lugares, sobre el mito de Drácula y una reflexión sobre una figura clave del terror y de las posibilidades expresivas del lenguaje cinematográfico.

Preguntado por esa coincidencia de versiones de 'Drácula' y la reciente de 'Nosferatu', ha dicho que honestamente le da igual, que cada artista hace su adaptación, y ha añadido que 'Drácula' y 'Nosferatu' "no tienen nada que ver".

La actriz ha incidido en que la versión de Besson se diferencia de otras revisiones --que le gustan-- por ser una historia de amor, y que se trata de una historia que fomenta el amor "en un mundo que ya vierte demasiada sangre".