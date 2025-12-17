Lucena (Aena) apuesta por ampliar la "coordinación" con el Govern sobre el Aeropuerto de Barcelona

Archivo - El presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, en una imagen de archivo - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, ha señalado este miércoles que, aunque el gestor aeroportuario es una empresa cotizada en que el Estado tiene el 51% y el 49% está en manos de accionistas privados, no descarta que se pueda ampliar "el espacio de coordinación" con las CCAA, en este caso con Catalunya.

"Aena tiene unas obligaciones fiduciarias con sus accionistas y con sus clientes. Tenemos muy claro cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones, pero el marco normativo lo determinan otros. A partir de ahí, hay cosas por hacer, que sean aceptables para Aena, y que están relacionadas con una profundización de la coordinación con los gobiernos de los territorios", ha dicho en una entrevista en 'La Vanguardia' recogida por Europa Press.

Sobre el plan de ampliación del Aeropuerto del Barcelona-El Prat, ha asegurado que "no ha variado absolutamente nada" respecto al plan original y que se prevé la construcción de la pista y de una mayor capacidad de la terminal para el 2032 y que estos trabajos acabarán entre el 2034 y el 2035.

COMPENSACIONES MEDIOAMBIENTALES

Cuanto a las compensaciones medioambientales, ha apuntado que las obligadas por la anterior ampliación están "muy bien encarriladas" y que hace unas semanas se envió una carta conjunta al Govern, Gobierno, a través del Ministerio de Transición Ecológica, y Aena, donde queda, según él, muy claro cuáles son los deberes pendientes y de quién es la responsabilidad de cada uno de ellos.

Respecto a las compensaciones por la nueva ampliación, ha subrayado que existe un diseño global pero que hay otro de mayor precisión que ha de realizar el Govern porque entra en su terreno competencial, aunque lo costee Aena: "Es un asunto muy bien encarado y que forma parte de la redacción y elaboración del plan director del aeropuerto".

Ha expresado que desde Aena están "muy satisfechos" con el proyecto de ampliación y que el enclave cerrará 2025, en sus palabras, muy probablemente cerca de los 58 millones de pasajeros --un 5% más de su límite técnico--.

SUBIDAS TARIFARIAS

Preguntado por si las tarifas aéreas subirán en el periodo 2027 - 2031 de forma similar a las del 2026 (+6,44%), ha remarcado que estas se tienen que acabar de definir y que "con seguridad, las subidas serán significativamente inferiores a la del 2026".

Preguntado por si la presunta corrupción en la administración pública de la trama vinculada al exministro socialista José Luis Ábalos intentó influir en Aena, lo ha negado: "Nosotros no hemos estado involucrados y es imposible que lo estemos. Si se hubiera intentado, sería irrelevante porque habría sido imposible que pasara".