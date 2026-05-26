Luz verde al contrato programa 2026-2029 para convertir la ATC en la "nueva hacienda catalana"

Archivo - Sede de la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha autorizado la firma del contrato programa de la Agència Tributària de Catalunya (ATC) para el período 2026-2029, que establece las directrices para transformar la actual Agència en una "nueva hacienda catalana" y la dota de las herramientas necesarias para afrontar retos futuros.

Este contrato programa prevé una profunda transformación tecnológica y organizativa de la ATC, estructurada en cinco grandes ejes: gobernanza, organización y personal, procesos, datos y tecnología; informa la Generalitat en un comunicado tras el Consell Executiu de este martes.

El documento tiene el objetivo de garantizar la aplicación correcta, equitativa y eficiente de la operativa ordinaria de los tributos, orientada a la mejora en la atención a la ciudadanía y en la prevención y reducción del fraude fiscal.

También pretende modernizar la Agència en diferentes ámbitos para que pueda afrontar con solvencia los nuevos encargos que se le encomienden, como la recaudación de tributos de mayor alcance como el IRPF.

Asimismo, el documento establece un itinerario en tres etapas (colaboración, gestión parcial y gestión integral) para la eventual asunción progresiva de competencias en el IRPF.

PLAN ECONÓMICO

El despliegue de la hacienda se efectuará de acuerdo con un plan económico y financiero también previsto en el contrato programa para todo el período 2026-2029, cuando se prevé un gasto acumulado con cargo a la ATC de 527 millones de euros, de los que 481,2 serán transferidos por la Conselleria de Economía y Finanzas.

Estos recursos permitirán financiar, entre otros, los gastos de ampliación de plantilla, el incremento de la participación en las campañas de la renta y el coste de los proyectos de transformación tecnológica.

El Govern también ha aprobado que la ATC pueda renovar su infraestructura física mediante la compra y/o el alquiler de nuevos espacios y locales por ubicar sus dependencias.

Esta iniciativa se enmarca dentro del Pla de Govern 2024-2027, que define como prioridades estratégicas prestar mejores servicios públicos y lograr el autogobierno efectivo y la financiación singular.