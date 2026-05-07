La madre investigada por maltrato a su bebé en Barcelona abandona la prisión de Wad-ras

BARCELONA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La madre investigada junto a su pareja por presuntamente maltratar y agredir a su bebé de poco más de un mes en Barcelona ha abandonado este jueves por la tarde el Centre Penitenciari de Dones de Barcelona, popularmente conocido como Wad-Ras, han informado fuentes conocedoras a Europa Press.

Lo ha hecho después de que la Audiencia de Barcelona estimara el recurso de apelación interpuesto por su defensa y acordara su libertad con medidas cautelares en un auto que el letrado considera "técnicamente impecable".

No obstante, en la resolución consultada por Europa Press, el tribunal afirma que si bien los indicios de criminalidad existentes en su contra se han ido debilitando a medida que la instrucción ha ido avanzando, al menos en lo que se refiere a la comisión por acción de los actos de maltrato, la madre "sí era conocedora de la situación".

Se basa en las búsquedas que realizó en Google antes del ingreso hospitalario del menor, el 16 de marzo, relacionadas con la preocupación que tenía por el estado de salud del bebé y con el malestar que tenía con respecto a su relación de pareja.

En concreto, el 4 de marzo de 2026 buscó "mi pareja no trata bien a mi bebé" y, ese mismo día, hizo una fotografía de un hematoma que el niño presentaba en su mejilla derecha.

Unos días después, el 13 de marzo, consultó de nuevo en internet que su pareja no era cariñosa con su bebé y añadió que "se pone nervioso, chilla con el bebé en brazos", entre otras.

Además, los Mossos d'Esquadra concluyeron en las diligencias ampliatorias que no había "ninguna información ni evidencia sobre un posible carácter agresivo o brusco de la madre" y que las reacciones que tuvo cuando entendió lo que le estaba pasando a su hijo y las consecuencias fueron coherentes y muy expresivas, especialmente después de la intervención del fiscal, donde se le vio anímicamente hundida, según el auto.

EL PADRE

Por su parte, la Audiencia de Barcelona ha acordado mantener al padre en prisión provisional, comunicada y sin fianza y los magistrados han argumentado su decisión alegando que, si bien existen dudas razonables en relación al origen de las lesiones que el niño presenta en la zona anal, en relación al resto de lesiones "hay varios indicios que apuntan a que sería el padre el autor de las mismas".

El auto recoge que las lesiones costales y neurológicas podrían deberse a zarandeos o trato brusco por parte del padre hacia el bebé, y en relación a las de las extremidades, el atestado policial pone de relieve un episodio en el que la madre manifestó a una vecina que su pareja no se daba cuenta "de las manazas que tiene" y que alguna vez habría cogido al menor por las piernas para tirarlo hacia sí mismo, arrastándolo cuando solo tenía un mes de vida.

Además, el auto evidencia que cuando los padres llevaron al bebé al Hospital Sant Joan de Déu, el 7 de marzo, allí ya se constató la existencia de un hematoma en los genitales y en la cara y una lesión en el ano.

Pocos días después, el 10 de marzo, los padres lo llevaron al Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, donde le hicieron una analítica que salió normal, pero se apreciaron nuevos hematomas y, tras una nueva visita al mismo centro el 16 de marzo, ya fue derivado al Vall d'Hebron ante la sospecha de maltrato infantil.