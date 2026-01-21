Madrid, Sevilla y Barcelona fueron las ciudades españolas más visitadas en 2025, según Atrápalo

Archivo - Vistas de la ciudad de Barcelona desde el mirador de la Fundación Joan Miró, a 3 de diciembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Madrid, Sevilla y Barcelona fueron las ciudades españolas que más turistas recibieron en 2025, según el informe 'Hábitos 2025 y tendencias en 2026' presentado este miércoles por Atrápalo, informa la plataforma en un comunicado.

De las tres ciudades, Madrid registró una estancia media de 1,7 noches y un precio medio de 140 euros; Sevilla, de 1,7 noches y 147 euros, y Barcelona, de 1,5 noches y 136 euros.

A estos destinos les siguen Valencia (1,8 noches de estancia media y 132 euros de precio medio); Málaga (2 noches y 126 euros); San Sebastián (2,2 noches y 175 euros) y Zaragoza (1,4 noches y 125 euros).

El director de Producto y Operaciones de Atrápalo, Roberto Ramos, ha explicado que Madrid, Sevilla y Barcelona "se consolidan como los principales destinos de turismo urbano en España" por su oferta cultural y de ocio y su patrimonio artístico.

Para 2026, Atrápalo prevé que Barcelona, Zaragoza, La Palma y Madrid sean tendencia en España, mientras que los destinos europeos más demandados serán Madeira (Portugal), Frankfurt (Alemania), Georgia, Turquía, Irlanda o los Dolomitas italianos durante los Juegos Olímpicos de Invierno.