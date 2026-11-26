El Jove Teatre Regina - EUROPA PRESS

BARCELONA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Antonio Díaz El Mago Pop ha adquirido en propiedad el Teatre Regina de Barcelona, convirtiéndose en el tercer teatro en la capital catalana tras el Victòria y el Aquitània (en copropiedad con la cantante Aitana), ha informado este jueves en un comunicado.

El Teatre Regina cerró sus puertas en julio después de que a la compañía La Trepa, que tenía su sede en el edificio, la propiedad del edificio no le renovara el alquiler.

"Me gustaría compartir con vosotros que hemos hecho una apuesta decidida por comprar y reabrir el Teatre Regina de Barcelona", ha dicho el Mago Pop.

Ha subrayado que conseguir que el Regina continúe siendo un teatro ha sido "realmente difícil", y ha dicho que por su ubicación privilegiada y por las características del edificio, los propietarios, herederos de Pilar Llongueras, tuvieron propuestas muy importante para destinarlo a otros usos.

"Optaron por mantenerlo como espacio escénico. Quiero agradecerles públicamente esta decisión", ha señalado el mago.

Ha afirmado que es "un honor" contribuir a que Barcelona conserve uno de sus escenarios históricos y que crezca el sector teatral en la ciudad, y ha dicho que nada entristece más que un teatro cierre sus puertas.

"PRODUCCIONES DE MÁXIMA CALIDAD"

Ha dicho que comprar un teatro requiere "una energía enorme, el trabajo de un gran equipo de profesionales y la voluntad de asumir un riesgo financiero muy importante".

Ha subrayado que aportará por que se representen producciones que formen parte del patrimonio cultural catalán, y ha dicho que por el escenario del Regina pasarán "producciones de la máxima calidad", con producciones teatrales, musicales y otras disciplinas escénicas

El Mago Pop ha dicho que "pronto" compartirá el proyecto imaginado para el Regina, y ha explicado que se llevarán a cabo obras de mejora tanto en el Regina como en el Aquitània para que puedan abrir lo antes posible.