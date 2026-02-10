Manchón (PP) critica los impuestos de Catalunya mientras "los servicios públicos se caen a pedazos"

El diputado del PP, Hugo Manchón, durante un pleno en el Parlament de Catalunya, a 10 de febrero de 2026 - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP Hugo Manchón ha criticado este martes los impuestos que se pagan en Catalunya y ha cuestionado al Govern en qué se los gasta: "Nos sangran más que nunca y los servicios públicos se caen a pedazos. Impuestos de primera y servicios de tercera".

Así se ha expresado durante su intervención en el pleno monográfico sobre la crisis del ascensor social en el Parlament, durante la cual ha señalado los problemas en Rodalies o las listas de espera en sanidad.

"La izquierda habla de justicia social con una superioridad moral que asusta mientras la realidad les estalla en la cara cada mañana en los andenes de Rodalies, en las listas de espera de los hospitales y en las facturas que los autónomos no pueden pagar", ha agregado.

En este sentido, ha lamentado que la Generalitat no deflacte el IRPF o no baje los impuestos a la compra de vivienda y ha afirmado que el ascensor social no funciona: "Han convertido Catalunya, que fue el orgullo de España y el motor de Europa, en un auténtico desastre, en una fábrica de miseria".

"Hablan de fango, de ultraderecha y odio, pero esto no es odio, es decirles a la cara que su gestión es un desastre. La realidad es que uno de cada cuatro catalanes vive en riesgo de pobreza, el 36% de nuestros niños están en exclusión social, la pobreza crece entre nuestros mayores y la mitad de los catalanes llegan a final de mes con el agua al cuello", ha concluido.