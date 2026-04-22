La Mancomunitat La Plana (Barcelona) y Veolia destinarán 2.000 euros a familias vulnerables

El presidente de la Mancomunitat, Pere Medina Serrahima, y el director de Veolia en la Catalunya central, Elias Serraviñals - VEOLIA

BARCELONA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El organismo público supramunicipal Mancomunitat La Plana (Barcelona) y Veolia han renovado un convenio de colaboración para ayudar a las familias en situación de vulnerabilidad y pobreza energética, con una inversión de 2.000 euros, informan ambas este miércoles en un comunicado.

En concreto, el acuerdo lo han firmado el presidente de la Mancomunitat, Pere Medina Serrahima, y el director de Veolia en la Catalunya central, Elias Serraviñals, y quiere garantizar el servicio de agua a núcleos familiares de los municipios de Folgueroles, Sant Martí de Centelles, Tona, Viladrau i Taradell.

Este fondo se articula como una ayuda que aporta Veolia y que comporta la exención del pago de los conceptos de la factura que son titularidad de la compañía para aquellas personas que cuenten con un informe de riesgo de exclusión residencial de servicios sociales o hayan tramitado el acceso a estas bonificaciones a través de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) o de Veolia.

Serraviñals ha resaltado que este acuerdo permite asegurar un servicio esencial como el suministro de agua a todos los hogares, mientras que Medina ha destacado que "refuerza el compromiso de la Mancomunitat con las personas que más lo necesitan".

Desde 2022, se han destinado un total de 5.000 euros para pagar 64 recibos de agua de 22 familias adheridas al convenio.