Mango Home abre tres tiendas en Madrid y supera la decena de locales en España

Tienda de Mango Home en Madrid - MANGO HOME

BARCELONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Mango Home ha superado la decena de locales en España con la apertura de tres tiendas en Madrid, el centro comercial Plaza Norte 2 de San Sebastián de los Reyes (Madrid) y el centro comercial Gran Plaza 2 de Majadahonda (Madrid), informa en un comunicado este viernes.

El local de Plaza Norte 2 fue abierto el 1 de agosto y cuenta con una superficie de 350 metros cuadrados, mientras que el de Gran Plaza 2 se inauguró el 14 de agosto y tiene 303 metros cuadrados.

Este viernes se ha inaugurado el local de Madrid, ubicado en el Paseo de la Habana esquina con la calle Balbina Valverde, en el distrito de Chamartín, que cuenta con cerca de 400 metros cuadrados.

La empresa ha explicado que estas aperturas refuerzan la presencia de la línea en Madrid e incorporan el concepto comercial de la firma: un recorrido distribuido por estancias que reproduce la arquitectura de un verdadero hogar.

La directora de Mango Home, Nuria Font, ha explicado que Madrid es "un territorio clave para el crecimiento de la línea en España" y que las tres aperturas muestran la ambición de su proyecto de expansión.