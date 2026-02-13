Mango lanza una colección para su línea masculina con la sastrería británica Richard James

Imagen de la colección Mango Tailored by Richard James. - MANGO

Mango ha presentado una nueva colección de la mano de la sastrería británica Richard James Savile Row para su línea masculina, Mango Man, en el marco de una serie de colaboraciones estratégicas con diferentes ateliers de sastrería de todo el mundo, ha explicado la compañía catalana este viernes en un comunicado.

Con esta colaboración, bautizada como 'Mango Tailored by Richard James', la empresa busca "reforzar su posicionamiento premium", explica el comunicado, y es un paso más en The Sartorial Journey, la serie de colaboraciones con sastrerías que empezó en 2023 de la mano de la italiana Boglioli.

El director general de Mango Man, Josep Estol, ha valorado que la colección "refuerza nuestra apuesta por la excelencia en el diseño y la calidad de los materiales, ofreciendo a nuestros clientes una propuesta de valor diferencial que combina los códigos del lujo tradicional con nuestro alcance global y capacidad de innovación".

La compañía ha valorado que, en un contexto de crecimiento y consolidación de la línea masculina, textualmente, "la alianza con Richard James actúa como un catalizador de marca en mercados estratégicos".

Según los datos compartidos por Mango, el concepto masculino anotó un crecimiento a doble dígito de la facturación a cierre de 2025, y cuenta con una red de tiendas de hasta 630 puntos de venta, un 25% más que hace cinco años, además de contar con presencia física en 85 mercados y online en más de 90 países.