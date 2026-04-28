Mango prevé abrir 10 nuevas tiendas en Turquía en 2026

Una tienda de Mango en Turquía - MANGO

BARCELONA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Mango prevé abrir aproximadamente 10 nuevas tiendas en Turquía en 2026, alcanzando los 80 puntos de venta en el país para finales de año, ha anunciado la compañía este martes en un comunicado tras sus "sólidos resultados" en 2025 en este país, donde registró un crecimiento cercano al 20% en su facturación y 6 nuevos puntos de venta, así como cerca de 10 proyectos de renovación.

El crecimiento en 2026 se centrará principalmente en Estambul y Ankara y abarcará las líneas Woman, Man y Kids, incluyendo ropa, calzado y accesorios, todos diseñados en el taller de Mango en Barcelona por un equipo de 500 expertos.

Para finales de año, la empresa planea también llevar a cabo cinco reformas en ubicaciones clave, como la llevada a cabo recientemente en la tienda del centro comercial TerraCity de Antalya, siguiendo el concepto de diseño New Med, "que encarna el espíritu y la frescura de la marca".

Este plan de expansión en Turquía forma parte del Plan Estratégico 4E 2024-2026 de Mango, cuyo objetivo es "fortalecer su propuesta de valor diferencial al tiempo que acelera el crecimiento tanto en tiendas físicas como en canales online".

"MERCADO CLAVE"

El director internacional de Retail para Emani, Turquía y Asia en Mango, Huseyin Golcuk, ha manifestado que Turquía se encuentra entre los mercados clave de Mango: "Abrimos nuestra primera tienda en Turquía hace casi tres décadas y, a lo largo de los años, hemos forjado un fuerte vínculo con nuestros clientes".

MANGO entró por primera vez en el mercado turco en 1997 y, a finales de 2025, la marca alcanzó más de 70 puntos de venta, junto con una fuerte presencia digital a través de su propio canal online y otros marketplaces.