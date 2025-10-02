Manifestantes por la Global Sumud Flotilla acampan en Barcelona

Cientos de personas durante una concentración en apoyo a la Global Sumud Flotilla, en la Plaza de la Carbonera de Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Global Sumud Flotilla y Global Movement to Gaza han hecho un llamamiento este jueves por la tarde para que los manifestantes que se concentran en Barcelona tras la interceptación de la misión humanitaria por el Ejército Israelí el miércoles acampen en la plaza de la Carbonera.

Allí se han levantado una decena de carpas -algunas de cocina- y un miembro de la organización ha explicado a Europa Press que la intención es acampar "al menos" hasta el sábado, cuando está convocada una manifestación unitaria por Palestina.

"Hay cena preparada para unas 500 personas" y se hará una asamblea para explicar la iniciativa, ha añadido este miembro de la organización, que ha dicho que la acampada ha sido comunicada al Ayuntamiento de Barcelona y junto a Global Sumud Flotilla y Global Movement to Gaza, se han sumado entidades sociales y sindicales.

En una de las carpas, los organizadores han repartido folletos informativos en las que animan a los manifestantes a organizarse en "turnos" según las necesidades que vayan surgiendo.

Sobre las 20.30 horas los manifestantes han comenzado a levantar las primeras tiendas de campaña en el paseo que une la plaza con el World Trade Center para pasar la noche.