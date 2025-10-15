Manifestantes por Palestina llegan al consulado de Israel en Barcelona, que blindan los Mossos

BARCELONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unas 15.000 personas según la Guàrdia Urbana de Barcelona --más de 50.000 según los organizadores-- han llegado este miércoles cerca de las 20.00 horas al consulado de Israel de la capital catalana, que la Brigada Mòvil (Brimo) de los Mossos d'Esquadra blindan ante la llegada de la manifestación por Palestina.

A su llegada, los manifestantes han avisado de que las movilizaciones no se detendrán hasta el "cierre definitivo" del consulado en la capital catalana.

La movilización se ha iniciado a las 18.00 horas ante la estación de Sants y ha transcurrido por las calles Tarragona, Entença y la Avenida Diagonal, generando diversos cortes de tráfico y afectaciones en la movilidad.

En el transcurso de la movilización, los manifestantes han cantado proclamas como 'Viva viva viva la lucha Palestina' y 'Las tierras robadas serán recuperadas', además de criticar que no se paralice el envío de armas a Israel, un estado "genocida" para ellos.

Además, algunos de ellos han encendido bengalas y han lanzado piedras contra comercios por su vinculación con el país hebreo.

La parte delantera de la manifestación la han encabezado dos furgonetas de la Brimo y un helicóptero de la policía catalana sobrevuela constantemente la marcha para controlar el su dirección.