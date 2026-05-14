Manrique, Alizzz, Enrique Tomás y Rodríguez Sirvent, Premis Continuarà 2026 de RTVE Catalunya

Logo de los Premios Continuarà 2026. - RTVE CATALUNYA

BARCELONA 14 May. (EUROPA PRESS) -

Los 28 Premis Continuarà de la Cultura, que otorga RTVE Catalunya, han distinguido a Julio Manrique, Alizzz, Enrique Tomás y Regina Rodríguez Sirvent, entre otros, informan los impulsores en un comunicado de este jueves.

Manrique recibirá el premio en el ámbito de artes escénicas, como también lo harán la actriz Ágata Roca, la creadora de danza contemporánea Ariadna Peya, y la artista Lídia Masllorens.

En el ámbito musical, RTVE ha reconocido al productor Alizzz y a la compositora Raquel García-Tomás y al músico y actor Izan Llunas, mientras la escritora Regina Rodríguez Sirvent recibirá el galardón por consolidarse "como una de las voces revelación de la literatura catalana reciente".

La diseñadora Maite Casademunt será distinguida por su impulso a la firma Lola Casademunt; el chef Ramón Freixa, por su trayectoria gastronómica; el empresario Enrique Tomás, por su cadena especializada en jamón ibérico, y el Hostal de La Gavina y la familia Ensese por su contribución "a la proyección de S'Agaró como destino cultural, turístico y patrimonial".

Los galardones, representados por una figura de chocolate del pastelero Yann Duytsche en forma de 'C', se entregarán el 20 de mayo en el Hotel Casa Fuster de Barcelona.